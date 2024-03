Les famílies dels presos rebutgen la petició de dimissió de Calderó i es manifesten aquest dimecres

BARCELONA, 20 març (EUROPA PRESS) -

L'associació Famílies de Presos a Catalunya s'ha mostrat en contra de la dimissió que reclamen els funcionaris de presons del secretari de Mesures Penals, Amand Calderó, i es manifestaran aquest dimecres a les 19 hores a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar respecte als drets dels presos, on aquest matí protesten els funcionaris.

Ho ha dit la portaveu de Famílies de Presos a Catalunya, Gracia Amo, en unes declaracions a TV3 recollides per Europa Press, després que aquest dimecres aquesta entitat i 11 més han anunciat una denúncia a la Fiscalia per vulneració de drets dels presos, i també n'han alertat el Síndic de Greuges, el servei d'Inspecció de la Conselleria de Justícia, Drets i Memòria i el Comitè Europeu de Prevenció de la Tortura.

Amo ha explicat que no volen la destitució de Calderó perquè "no hi ha punt de comparació amb el tractament" que els familiars dels presos han rebut amb ell al càrrec amb altres persones abans que ell.