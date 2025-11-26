Les exportacions catalanes de productes industrials pugen un 2,1% en el tercer trimestre

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 26 nov. (EUROPA PRESS) -
Les exportacions catalanes de productes industrials van sumar 22.797,9 milions d'euros en el tercer trimestre, un 2,1% més que en el mateix període de l'any passat, informa l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) aquest dimecres.
Els productes d'alt nivell tecnològic van augmentar un 2,1%, mentre que els de nivell mitjà alt ho van fer un 2,2% i els de nivell mitjà baix es van reduir un 6,6% i les de nivell baix, van augmentar un 5,9%.
L'Idescat ha explicat que les vendes de productes de nivell alt han crescut principalment per l'augment de les vendes de productes informàtics, electrònics i òptics.
Per la seva banda, les importacions van arribar als 25.531,8 milions d'euros, un 5,8% més que l'any anterior, impulsades per les de nivell tecnològic mitjà alt (+7,4%) i de nivell tecnològic alt (+6,1%).
Al seu torn, els productes de nivell mitjà baix van augmentar un 3,3% en el tercer trimestre i els de nivell baix, un 4,5%.