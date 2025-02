Les exportacions de productes industrials arriben als 94.953 milions el 2024 (0,6%)

BARCELONA 25 febr. (EUROPA PRESS) -

Les exportacions catalanes de productes industrials van arribar als 94.952,8 milions d'euros el 2024, un 0,6% menys que el 2023, informa l'Institut d'Estadística de Catalunya en un comunicat aquest dimarts.

Per nivells tecnològics, les exportacions de productes de nivell tecnològic alt van baixar un 3,6% interanual; els de nivell mitjà-alt, un 0,6%; els de nivell mitjà-baix, un 3,8%, i els de nivell baix, un 2,5%.

Per la seva banda, les importacions de productes industrials van arribar als 99.197,5 milions d'euros, un 0,5% més que un any enrere, per la qual cosa la balança comercial va registrar un resultat negatiu de 4.244,7 milions.

Aquest increment es va donar pels productes de nivell mitjà-alt, que van augmentar un 1,1%, i els de nivell baix, que es van incrementar un 6%.

Per la seva banda, les importacions de productes industrials d'alt contingut tecnològic van baixar un 4,3% i les de nivell mitjà-baix ho van fer un 4,8%.