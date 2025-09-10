Les exportacions catalanes de productes d'alta tecnologia creixen un 24,5% en el segon trimestre

Les importacions d'alta tecnologia augmenten un 1,5%
Les exportacions catalanes de productes d'alta tecnologia han arribat als 3.531,4 milions d'euros en el segon trimestre del 2025, la qual cosa suposa un augment d'un 24,5% interanual i representa el 14,2% de les exportacions industrials, informa l'Institut Català d'Estadística (Idescat) en un comunicat aquest dimecres.
Destaquen els productes farmacèutics per la seva elevada participació dins el grup, amb una pujada del 23,2%, seguits pels productes informàtics, electrònics i òptics, amb un 26,6%.
Per àrees geogràfiques, els increments han estat més pronunciats en les vendes a la resta del món (48,2%), mentre que les vendes a la Unió Europea han crescut amb menys intensitat (4,2%).
En aquest període, les vendes de productes industrials a l'estranger segons el contingut tecnològic van mostrar un comportament dispar, amb augments de les exportacions de nivell tecnològic alt (24,5%) i baix (3,2%), i baixades de les de nivell tecnològic mitjà alt (-5,8%) i mitjà baix (-6,6%).
En el cas de les vendes de productes de nivell mitjà alt han arribat als 11.694,3 milions d'euros en el segon trimestre del 2025, una caiguda del 5,8% provocada principalment per les exportacions de productes químics i de materials i equips electrònics, maquinària i vehicles (-9,9 i -4%, respectivament).
IMPORTACIONS
Per la seva banda, les importacions d'alta tecnologia han augmentat un 1,5% en aquest període, després de créixer en tots els nivells tecnològics, excepte en el tecnològic mitjà alt.
En concret, les compres de productes d'alta tecnologia han crescut un 7,7% a causa de l'increment de les compres procedents de la Unió Europea (29,6%), ja que les de la resta del món han disminuït un 10,2%.