David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 23 nov. (EUROPA PRESS) -
Les exportacions catalanes de productes d'alta tecnologia han retrocedit un 5,2% el tercer trimestre de l'any, fins als 2.645,7 milions d'euros.
En un comunicat aquest dilluns, l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) ha explicat que les exportacions de nivell mitjà han augmentat un 6,6%, fins l'11.445,6 milions, i les de baix nivell tecnològic, un 29,8%, fins el 6.060,2 milions.
Per la seva banda, les importacions de nivell tecnològic alt han augmentat un 7,4%, mentre que les de nivell mitjà alt han crescut un 12,5%; les de nivell mitjà baix, un 12,9%, i les de nivell baix, un 1,5%.