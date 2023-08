Les exportacions catalanes creixen un 14,5% fins a juny i marquen "un nou rècord"

BARCELONA, 17 ago. (EUROPA PRESS) -

Les exportacions de les empreses catalanes a l'estranger han crescut un 14,5% en el primer semestre del 2023 i han marcat "un nou rècord" en aquest període, segons càlculs d'Acció amb dades d'ICEX-Estacom.

En un comunicat d'aquest dijous, el Govern ha informat que les vendes han assolit els 53.200 milions d'euros, sent les més destacades les exportacions de productes químics, amb un 30,5%; les d'automoció, amb un 16,2%, i els béns d'equip, amb un 15,5%.

El conseller d'empresa i Treball, Roger Torrent, ha valorat que les xifres mostren que "la sortida a l'exterior és una aposta estructural del teixit productiu català".

Ha destacat les exportacions com una de les "grans fortaleses" de l'economia de Catalunya, al seu judici, un actiu estratègic que actua com una gran palanca per a la competitivitat.

Aquest juny, les vendes catalanes a l'estranger van aconseguir els 9.400 milions d'euros, un 11,8% més que el mateix mes de l'any passat, i el total d'exportacions d'aquest primer semestre representen el 26,6% del total de l'Estat.