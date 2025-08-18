Les exportacions catalanes creixen un 1,4% durant el primer semestre fins als 51.114 milions

Representen el 25,9% de les exportacions espanyoles en aquest període
Les exportacions catalanes han crescut un 1,4% en termes interanuals durant el primer semestre de 2025 fins als 51.114,1 milions d'euros, segons dades publicades pel Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa aquest dilluns.
Entre gener i juny, les vendes d'empreses catalanes a l'exterior han liderat les exportacions de tota Espanya, representant el 25,9% del total, informa el Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat en un comunicat.
El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, ha celebrat les dades de les exportacions del primer semestre a Catalunya: "Aquestes dades confirmen el bon moment i la solidesa de l'economia catalana, amb un sector exportador que segueix obrint mercats per als productes catalans malgrat el context de complexitat global".
Des d'un punt de vista sectorial, destaquen les exportacions de productes químics (30,6% del total, amb un creixement interanual del 3,5%), dels béns d'equip (16,4% del total, amb un creixement interanual de l'11,4%) i de l'alimentació i begudes (15,6% del total i un creixement interanual del 7,7%).
Quant a les dades del mes de juny, les vendes de les empreses catalanes a l'estranger han aconseguit els 9.029,4 milions d'euros, un 7,2% més que en el mateix mes de l'any passat.
ARANZELS
El creixement de les vendes de Catalunya a l'exterior es dona en un context marcat pels aranzels dels Estats Units a les importacions de productes europeus, amb gravàmens situats en un 15% després de l'acord aconseguit pel país nord-americà amb la Unió Europea a la fi de juliol.
Des del mes de gener, Acció, l'agència per a la competitivitat de les empreses catalanes a l'estranger del Departament d'Empresa i Treball, ha activat el servei 'Adapta't als nous Estats Units', que ha assessorat de forma personalitzada més de 200 empreses catalanes que exporten a aquest mercat.
Al mateix temps, 700 empreses més han participat o assistit a diversos seminaris organitzats per l'agència per informar-se de les novetats aranzelàries i per formar-se en aspectes tècnics com els contractes o la gestió duanera.
PLA RESPONEM
En paral·lel, a la fi de juliol el Govern va anunciar el desplegament del primer paquet d'ajudes en el marc del Pla Responem, que posarà a la disposició d'empreses catalanes 50 milions d'euros mitjançant Acció fins a 2029.
A partir de la primera setmana de setembre, les empreses podran demanar ajudes de fins a 90.000 euros per a la diversificació de mercats, l'impuls a les exportacions i el seu creixement.