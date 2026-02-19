Les exportacions catalanes baten un nou "rècord" el 2025 amb 100.779 milions, un 0,6% més

Sàmper destaca la diversificació cap a mercats d'Àsia i Àfrica
BARCELONA, 19 febr. (EUROPA PRESS) -
Les exportacions catalanes van tancar l'exercici 2025 amb un volum de 100.779 milions d'euros, la qual cosa suposa un increment del 0,6% respecte a l'any anterior i el millor registre de la sèrie històrica, segons dades del Ministeri d'Economia analitzades per Acció, l'agència per a la competitivitat de l'empresa del Govern.
Es tracta del tercer any consecutiu en què les vendes a l'exterior superen la barrera dels 100.000 milions d'euros, malgrat un "augment del proteccionisme" a nivell global, uns xifres amb les quals Catalunya lidera el conjunt de les exportacions de tot Espanya, amb el 26% del total, informa el Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat en un comunicat aquest dijous.
El conseller Miquel Sàmper ha destacat que si el 2023 i 2024 arribar als 100.000 milions en exportacions va ser una fita destacable, fer-ho el 2025 "té molt més mèrit" per la política aranzelària imposada pels Estats Units.
"Teníem el dubte de si el 2025 tornaríem a superar els 100.000 milions, però Catalunya ho ha tornat a fer perquè tenim uns empresaris resilients i que han tingut la capacitat de diversificar", ha subratllat.
IMPULS A ÀSIA I ÀFRICA
En aquest sentit, el conseller ha vinculat el creixement del 2025 a una reorientació cap a nous mercats, amb exportacions a Àsia que han pujat un 7,6%, a Àfrica (+12,5%) i a l'Orient Mitjà (+15,3%), i destaquen especialment els increments a Corea del Sud (+25,2%), la Xina (+13,7%) i el Vietnam (+11,1%).
En el cas d'Àfrica, les vendes a Algèria s'han multiplicat per quatre després de l'aixecament del bloqueig comercial, mentre que a l'Amèrica Llatina han caigut un 14% i a l'Amèrica del Nord, un 2,2%, llastrades per la nova política aranzelària dels Estats Units, on les vendes han retrocedit un 3,4%.
"Les empreses catalanes exportaven als Estats Units de l'ordre de 4.500 milions d'euros. Un 33% no quedarien afectats pels aranzels (uns 1.500 milions), per la qual cosa un 67%, és a dir, gairebé 3.000 milions, sí que hi quedarien afectats", ha puntualitzat Sàmper.
A la Unió Europea, el mercat s'ha mantingut estable amb un lleuger repunt del 0,8%.
ESTRATÈGIA 2026-2030
Sàmper ha subratllat el suport del Govern a través d'Acció, la xarxa d'oficines exteriors de la qual ha gestionat prop de 3.000 projectes d'internacionalització el 2025 (+17%).
Així mateix, la Generalitat ha dissenyat l'Estratègia d'Internacionalització 2026-2030 amb l'objectiu d'arribar a les 19.000 empreses exportadores regulars i les 3.500 empreses catalanes amb filials a l'exterior.
Dins aquest pla, el nou programa 'Catalunya Exporta' preveu facilitar la sortida als mercats internacionals de 2.000 noves empreses mitjançant formació, acompanyament especialitzat i mentoria.
REPTES DE CARA AL 2026
De cara al 2026, l'informe de riscos d'Acció adverteix de reptes com la competència geoeconòmica entre els Estats Units i la Xina.
També posa de manifest l'augment dels conflictes i l'emergència climàtica, factors que "obligaran les companyies a reforçar la seva gestió del risc i avançar cap a models més resilients".