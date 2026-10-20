Les exportacions pugen un 2% fins a l'agost i arriben als 68.098,4 milions d'euros

BARCELONA 20 oct. (EUROPA PRESS) -
Les exportacions de Catalunya han augmentat un 2% entre gener i agost respecte al mateix període de fa un any, fins a arribar als 68.098,4 milions d'euros, segons dades de l'Informe Mensual de Comerç Exterior elaborat pel Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa consultat per Europa Press.
Les importacions catalanes, per la seva banda, s'han situat en 78.490,4 milions d'euros, la qual cosa suposa una alça del 2,6% respecte als vuit primers mesos de fa un any, i situa el saldo comercial en un dèficit de 10.392 milions d'euros, per sobre dels 9.743,9 milions comptabilitzats un any abans.
Catalunya concentra el 25,8% de les exportacions espanyoles, per davant de la resta de comunitats, i el 25,3% de les importacions, tot i que l'informe ha alertat que l'alça de les vendes a l'exterior s'ha situat per sota de la mitjana espanyola (+3,2%), la qual cosa reflecteix una "moderació" en alguns dels principals sectors industrials.
Per províncies, Barcelona concentra el gruix de l'activitat comercial exterior de Catalunya, amb exportacions que han arribat als 52.579,8 milions d'euros, un 2% més, tot i que és Tarragona la província que registra una evolució més bona, d'un 8,6%.
Per contra, Girona i Lleida han registrat descensos de les exportacions del 3,3% i del 6,4%, respectivament, en tots dos casos relacionats amb el comportament del sector agroalimentari.