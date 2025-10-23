Les exportacions catalanes als Estats Units cauen un 30,9% a l'agost pels nous aranzels

BARCELONA 23 oct. (EUROPA PRESS) -
Les exportacions catalanes als Estats Units van caure un 30,9% a l'agost, coincidint amb l'entrada dels nous aranzels nord-americans, en comparació amb el mateix període del 2024, amb un valor de 223,6 milions d'euros, coincidint amb l'entrada en vigor dels nous aranzels.
Així ho indiquen a Europa Press fonts d'Acció, l'agència per a la competitivitat empresarial del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat d'acord amb les dades publicades pel Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa, que recorden que el passat 7 d'agost van entrar en vigor els aranzels del 15% per part dels Estats Units a diversos productes de la Unió Europea.
Les dades del Ministeri també revelen que les exportacions espanyoles als Estats Units van caure a l'agost un 30,5%, fins als 969,7 milions d'euros, i que en l'acumulat gener-agost, les exportacions catalanes al país nord-americà van caure un 1,5%, mentre que en el conjunt d'Espanya van baixar un 8,7%.