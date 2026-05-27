Publicat 27/05/2026 13:41

Les estacions de muntanya d'FGC acullen 25 competicions esportives entre juny i novembre

BARCELONA 27 maig (EUROPA PRESS) -

Les estacions de muntanya gestionades per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) acolliran 25 competicions esportives entre juny i novembre, informa FGC en un comunicat aquest dimecres.

Entre d'altres, Boí Taüll acollirà el Garmin Mountain Festival, la Vall de Núria serà seu de l'Olla de Núria i Vallter serà l'escenari de la tradicional Marrana Skyrace.

Aquest programa esportiu reforça la voluntat de les estacions d'FGC "de fomentar l'activitat física, promoure l'esport i impulsar el turisme actiu".

