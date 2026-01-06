Les estacions d'esquí del Pirineus de Lleida venen més de 285.000 forfaits aquesta campanya nadalenca

LLEIDA 6 gen. (EUROPA PRESS) -
El sector turístic del Pirineus i Terres de Lleida ha tancat aquest dimarts una campanya turística de Nadal, cap d'any i Reis "de rècord", en la que les estacions d'esquí alpí i nòrdic han venut més de 285.000 forfaits.
El vice-president del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Juan Antonio Serrano, ha destacat que s'han superat els 275.000 forfaits de la campanya de 2010, quan es va registrar "la xifra més alta fins ara", informa el Patronat en un comunicat.
Serrano ha assegurat que aquestes dades demostren que "Lleida és una destinació de referència durant els mesos d'hivern i que l'esquí és un dels motors de les comarques de muntanya"; i ha afegit que les 11 estacions de la demarcació han ofert gairebé 400 quilòmetres de pistes amb neu d'una qualitat immillorable, diu textualment.