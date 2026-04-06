Les estacions d'esquí de FGC superen per primera vegada el milió de visitants aquest hivern

BARCELONA, 6 abr. (EUROPA PRESS) -
Les 6 estacions de Ferrocarrils de Generalitat (FGC) han superat per primera vegada el milió de visitants aquest passat hivern, aconseguint les 1.018.801 persones entre La Molina, Vall de Núria, Vallter, Boí Taüll, Espot i Port Ainé.
Les estacions han obert des del Pont de la Puríssima fins a aquest dilluns de Pasqua, un total de 124 dies, sent La Molina la que ha acollit més visitants (401.283), informa FGC en un comunicat.
El president de FGC, Carles Ruiz, ha assegurat que ha estat una temporada "extraordinària" quant a precipitacions de neu, i ha destacat que les estacions d'esquí de FGC --sota la marca Pirineu365-- representen el 11% del PIB de les comarques corresponents.
MÉS NEU, MÉS VISITANTS
El gruix de neu acumulat ha arribat als 673 centímetres a Vallter i els 578 a Boí Taüll, si bé totes les estacions han arribat a xifres "rècord" d'entre els últims 10 anys.
Segons FGC, aquesta quantitat de neu ha provocat un "efecte crida" entre els esquiadors, que també han aprofitat la resta d'oferta lúdica i gastronòmica de les estacions.
FLEXIPASS I ACTIVITATS ESCOLARS
El sistema de subscripció de FGC per facilitar l'accés a les pistes a esquiadors habituals, Flexipass, ha arribat a 3.370 persones que han gaudit de 13.726 dies d'esquí.
El programa educatiu Esport Blanc Escolar de la Generalitat ha tingut un total de 157.500 alumnes participants, un 15% del total dels quals han esquiat, mentre el nombre de forfaits infantils ha sigut de 112.153.
Les estacions de Pirineu365 han acollit un total de 53 dies de competició amb 5.551 participants de disciplines com esquí alpí i de muntanya, surf de neu i ciclisme.
Després de la temporada d'hivern, les estacions es preparen per obrir portes a l'estiu, amb l'objectiu de "desestacionalitzar l'activitat" i diversificar l'oferta.