Les estacions d'esquí d'FGC han registrat 20.000 visitants diaris aquest hivern

Paneque inaugura el reformat refugi del Niu de l'Àliga
GIRONA, 13 març (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha qualificat d'"històrica" la temporada d'hivern a les estacions de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), amb més de 20.000 visitants diaris.
Així ho ha expressat en la inauguració aquest divendres del Niu de l'Àliga, el refugi guardat més alt del Pirineu oriental, una actuació que "forma part de l'aposta del Govern i FGC per modernitzar les estacions de muntanya i adaptar-les als reptes del turisme actual", ha dit.
En els darrers dos anys, ha destacat la consellera, "s'han invertit més de 4 milions d'euros a La Molina", entre la reforma del Niu de l'Àliga i altres actuacions, com l'adequació de la Placeta o la millora dels sistemes de producció de neu per millorar-ne l'eficiència.
Per la seva banda, el president d'FGC, Carles Ruiz, ha subratllat que, amb aquesta reforma, s'ha generat "un espai renovat, amb nous valors, amb més vides que les que tenia, amb una nova sala polivalent i un refugi ampliat i renovat".
"Hem continuat amb els valors inicials de La Molina, estació pionera en molts àmbits, bressol de l'esquí català", ha conclòs.
LA REFORMA
El Niu de l'Àliga estava format per dos edificis diferenciats i connectats entre ells: l'hangar de planta rectangular i el refugi-restaurant, amb forma hexagonal, i en un annex, hi havia l'estació d'arribada del telecabina de La Molina, que és el principal punt d'accés dels usuaris de l'estació i que disposa d'una entrada a la zona sud-est independent per al refugi.
La reforma ha consistit a adequar el refugi amb criteris d'edificació sostenible i autosuficient, amb la implantació d'elements de captació solar per escalfar les habitacions aprofitant l'orientació de l'edifici; es passa de 30 a 72 llits i les habitacions són modulars per adaptar-se a qualsevol tipus de visitant o grup, i l'espai passa de 321 m2 a 547 m2.
Quant als serveis, es construeixen noves terrasses, es reformen els espais de restauració i es conserven i milloren dues sales del 1966.