Les estacions d'esquí d'FGC han registrat 20.000 visitants diaris aquest hivern

GIRONA 13 març (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha qualificat d'"històrica" la temporada d'hivern a les estacions de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), amb més de 20.000 visitants diaris.
Així ho ha expressat en la inauguració aquest divendres del Niu de l'Àliga, el refugi guardat més alt dels Pirineus Orientals, una actuació que ha dit que "forma part de l'aposta del Govern i FGC per modernitzar les estacions de muntanya i adaptar-les als reptes del turisme actual".
En els últims dos anys, ha destacat la consellera, "s'han invertit més de 4 milions d'euros en La Molina", entre la reforma del Niu de l'Àliga (Girona) i altres actuacions, com l'adequació de la Placeta o la millora dels sistemes de producció de neu per millorar-ne l'eficiència.
Per la seva banda, el president d'FGC, Carles Ruiz, ha subratllat que, amb aquesta reforma, s'ha generat "un espai renovat, amb nous valors, amb més vides que les que tenia, amb una nova sala polivalent i un refugi ampliat i renovat".
"Hem continuat amb els valors inicials de La Molina, estació pionera en molts àmbits, bressol de l'esquí català", ha conclòs.