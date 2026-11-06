Les estacions d'esquí d'FGC obriran la temporada el 4 de desembre amb 189 quilòmetres de pista

BARCELONA 6 nov. (EUROPA PRESS) -
Les estacions d'esquí La Molina, Vall de Núria, Vallter, Espot, Port Ainé i Boí Taüll, gestionades per Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) amb la marca Pirineu365, obriran la temporada 2026-27 el 4 de desembre i la tancaran el 4 d'abril, amb uns 189 quilòmetres esquiables i 180 pistes.
Les 6 estacions afronten la temporada després de superar l'any passat "per primera vegada" el milió de visitants i assolir unes xifres d'acumulació de neu de ràcord, segons informa FGC en un comunicat aquest divendres.
Els usuaris podran comprar per segon any consecutiu el FlexiPass, un abonament d'FGC per accedir a qualsevol de les 6 estacions "al millor preu diari garantit", i, per primera vegada, els dimecres les persones amb aquest bo podran comprar els forfets a meitat de preu, amb motiu del dia de l'esquiador.