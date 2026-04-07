Les estacions d'esquí tanquen la temporada amb bones xifres de visitants i neu

BARCELONA, 7 abr. (EUROPA PRESS) -
Les estacions d'esquí de Catalunya han tancat una temporada amb bones xifres de visitants i neu, tant per a les 6 estacions públiques que gestiona Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) com les privades, expliquen diferents representants de les infraestructures a Europa Press.
Des de La Molina (Girona), que ha acollit el nombre més gran de visitants (401.283) del grup d'estacions d'FGC, expliquen que ha estat una temporada "molt intensa, històrica i de rècord", amb uns nivells de neu que han impulsat la xifra històrica de visitants, que han arribat a superar més de 12.000 usuaris diaris.
Les estacions d'FGC -- La Molina, Vall de Núria, Vallter, Boí Taüll, Espot i Port Ainé-- han rebut més d'un milió de visitants (1.018.801) entre el pont de la Puríssima i aquest dilluns de Pasqua, que s'afegeixen als usuaris de les estacions catalanes de Masella, Vaquèira Beret, Port del Compte i Tavascan.
El president d'FGC, Carles Ruiz, ha valorat en un comunicat que la recentment acabada temporada ha estat "extraordinària" quant a precipitacions de neu, que ha permès a l'esquiador gaudir i repetir, donant així una temporada d'èxit i xifres extraordinàries.
CONTINUA LA TEMPORADA
Des de l'estació de Masella (Girona), valoren la temporada com "molt bona" tant en gruix com en afluència, malgrat que encara no donen per acabada aquesta etapa.
"Cada any si hi ha neu, aguantem", expliquen a Europa Press per part de la infraestructura, que mantindrà les portes obertes fins al 19 d'abril i fins i tot es plantegen allargar fins al 3 de maig.
SINGULARITAT DE TAVASCAN
Des de l'estació de Tavascan (Lleida) han qualificat la temporada com "singular", a causa de la revisió del telecadira de l'estació, la qual cosa ha fet que no s'hagin obert les pistes per a l'esquí alpí durant la temporada.
"Tot i així ha estat una bona temporada, amb molta afluència de públic i dades satisfactòries", han explicat de l'estació, que ha seguit operant els circuits d'esquí de raquetes, de fons o la zona de trineus i d'iniciació, i amb previsió que la temporada vinent també puguin obrir les pistes.
PERSPECTIVES
De cara a la resta de l'exercici, Ruiz ha explicat que les pistes d'FGC tanquen per preparar-les per a les activitats que es fan a l'estiu, quan també espera un rècord de visitants perquè "les persones s'estan acostumant a les muntanyes catalanes i nosaltres estarem a punt per poder-les acollir totes".
En termes d'esquí, de La Molina reconeixen la dificultat de tornar a batre xifres rècord l'any vinent, tot i que no ho veuen impossible: "Aquesta temporada ha acabat amb molt bon gust de boca, i entenem que els usuaris començaran la pròxima amb les mateixes ganes", expliquen.