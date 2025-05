Les entregues de Seat SA augmenten un 5,9% fins al març, fins als 146.700 vehicles

L'empresa obté un benefici operatiu de 5 milions (-97,8%)

BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS)

Seat SA va tancar el primer trimestre de l'any amb unes entregues un 5,9% superiors al mateix període de l'any passat, fins als 146.700 vehicles, i ha assenyalat un creixement "rècord" del 95,3% en els cotxes elèctrics, amb 37.700 unitats, informa en un comunicat aquest divendres.

L'empresa ha confirmat els resultats presentats dimecres passat per part de Grup Volkswagen, amb un benefici operatiu de 5 milions d'euros, un 97,8% menys "pel mix de vendes, els aranzels de la Unió Europea i una competència global cada vegada més gran".

Així mateix, va tancar el període amb unes vendes de 3.900 milions d'euros, un 2,4% interanual més, "impulsades pels recents llançaments de Cupra".

El CEO interí de Seat i Cupra, Markus Haupt, ha explicat que el creixement en les vendes "confirma l'eficàcia" de l'estratègia a llarg termini de l'empresa.

Així mateix, ha assenyalat que "els aranzels a la importació sobre el Cupra Tavascan han impactat negativament" sobre el benefici operatiu i la rendibilitat, i ha recordat que treballen amb la Comissió Europea per trobar una solució.

UN 2025 "ALTAMENT DESAFIADOR"

Haupt ha apuntat que el 2025 tindrà un context "altament desafiador i un entorn competitiu" que exigirà flexibilitat i agilitat per assolir els objectius.

"En els pròxims mesos continuarem centrant-nos en la qualitat dels marges dels nostres vehicles electrificats mentre avancem en els nostres programes de control de costos", ha afegit el CEO interí.

El vicepresident executiu de Finances i IT de Seat SA, Andreas Mayer, ha explicat que la voluntat és continuar treballant per posicionar-se "com una companyia encara més sostenible i rendible" i centrada en les seves prioritats estratègiques.

VENDES

L'empresa ha explicat que Cupra "ha completat el millor primer trimestre de la seva història i ha impulsat Seat SA a arribar a la segona millor xifra d'entregues entre gener i març de la seva història".

En concret, la marca ha venut 78.300 cotxes, un 38,3% més que en el mateix període de l'any anterior, i el març va ser el millor mes de la història de Cupra, amb 34.900 vendes.

Per la seva banda, Seat va tancar el període amb 68.400 entregues, i ha recordat que aquest any renovarà els dissenys i la tecnologia dels dos models amb més vendes: l'Ibiza i l'Arona.