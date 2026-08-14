Les entitats de voluntariat mantenen l'acompanyament a les presons catalanes a l'estiu

BARCELONA, 14 ago. (EUROPA PRESS) -
La Taula de Participació Social del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica, òrgan de col·laboració entre l'Administració penitenciària i les entitats socials que intervenen en l'àmbit de l'execució penal, incideixen que la tasca que desenvolupen les entitats de voluntariat en els centres penitenciaris catalans segueixen durant els mesos d'estiu.
Aquestes iniciatives mantenen espais de suport, formació, oci i acompanyament per a les persones internes en un període especialment vinculat a les activitats comunitàries i de temps lliure, amb programes que contribueixen a preservar els vincles amb la comunitat i reforcen els processos de reinserció social, informa el Govern en un comunicat.
Les activitats inclouen acompanyament individualitzat, suport sociojurídic, activitats artístiques i culturals, ioga, atenció plena ('mindfulness'), mediació intercultural, reforç lingüístic, activitats esportives i acompanyament comunitari i religiós.
En els centres penitenciaris de la demarcació de Barcelona (Brians 1 i 2, Quatre Camins, Joves, Dones de Barcelona i Lledoners) es manté una àmplia oferta d'activitats: artterapia, música, manualitats, esports com el rugbi, formació en competències digitals i tallers de reciclatge.
SALUT MENTAL
Durant l'estiu també segueix el projecte solidari 'Kokolokos', una iniciativa impulsada per la Unitat de Salut Mental Infantojuvenil de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona per donar visibilitat als problemes de salut mental, combatre l'estigma que encara els envolta i contribuir a trencar els tabús associats a aquestes malalties.
El projecte consisteix a elaborar clauers solidaris creats per interns de diversos centres penitenciaris (entre ells Brians 2) que col·laboren en la seva producció, els fons recaptats del qual (6.000 euros l'últim any) es destinen íntegrament a finançar activitats i recursos terapèutics per a la unitat del Sant Joan de Déu.
ALTRES TRES DEMARCACIONS
A Tarragona, al Centre Penitenciari Mas d'Enric es mantenen activitats orientades al benestar emocional i al desenvolupament personal, com a grups d'ajuda mútua i en el Centre Penitenciari Ponent (Lleida) continuen les activitats d'acompanyament personal i comunitari, així com les iniciatives de promoció lingüística i cultural (com un taller de jocs en català).
Al Centre Penitenciari Puig dels Basses (Girona) es mantenen durant l'estiu les activitats esportives impulsades per la Federació Catalana de Bàsquet.
MÉS DONES VOLUNTÀRIES
El voluntariat en els centres penitenciaris catalans està format majoritàriament per dones (65,5%) i persones majors de 45 anys, tenint més de la meitat dels voluntaris estudis superiors i una part important es troben ja en situació de jubilació.
L'acompanyament a la comunitat és l'activitat més habitual, seguida dels àmbits socioeducatiu i educatiu. Les principals motivacions per participar en aquests programes són la solidaritat, l'altruisme i el compromís social.