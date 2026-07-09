Les entitats propalestines demanen al Govern impedir que Israel participi en una competició d'escalada

BARCELONA 9 jul. (EUROPA PRESS) -
Representants de les entitats propalestines han demanat aquest dijous des del Parlament que el Govern no permeti a Israel participar en el Campionat Europeu d'Escalada que se celebrarà al Circuit Barcelona-Catalunya de Montmeló (Barcelona) del 17 al 19 de juliol.
Així ho han reclamat en una roda de premsa el membre de la junta directiva de la Comunitat Palestina de Catalunya Mazeed Khalilia; la portaveu de la Plataforma de Boicot Deportivo en el Estado Español, Celia Carbonell, i la representant de Prou Complicitat Alys Samson.
Han criticat que la federació israeliana vol "normalitzar la seva presència a través de competicions com aquesta", i han reclamat que els 8 escaladors que representen Israel participin sense banderes, sense uniformes oficials ni cap símbol estatal.
Han demanat a la Generalitat, com a màxima autoritat a Catalunya, que "no se'n renti les mans i exerceixi tot el seu poder, la seva força, per demostrar la seva oposició" a la participació d'Israel en aquesta competició esportiva, i també han instat el Govern central a tallar tota relació amb Israel.
En la roda de premsa també hi han participat els diputats Ana Balsera (ERC), Andrés García Berrio (Comuns) i Laure Vega (CUP), que han anunciat que presentaran una proposta de resolució per "denunciar la normalització de la presència d'equips que representen aquest estat genocida com és Israel".