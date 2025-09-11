Les entitats independentistes criden a desobeir si s'aplica la sentència del TSJC del català

BARCELONA 11 set. (EUROPA PRESS) -
Les entitats independentistes organitzadores de la manifestació de la Diada, entre les quals hi ha ANC i Òmnium Cultural, han cridat aquest dijous a desobeir si s'aplica la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) sobre el català a les aules.
"Si l'Estat i els seus tribunals volen imposar-nos aquesta sentència desobeïm a les aules, desobeïm al carrer i a les institucions perquè cap jutge ens ha de dir en quina llengua hem de parlar ni quina llengua hem de tenir. Cap jutge!", ha exclamat el president de l'ANC, Lluís Llach, responsable de llegir el manifest acordat entre les entitats independentistes.
Entre crits d''Ara i sempre escola en català' per part dels assistents, ha exigit a les institucions que no permetin que "l'obsessió d'una jutge dinamiti" l'escola catalana, malgrat admetre que no tenen moltes esperances sobre aquest tema.
(HI HAURÀ AMPLIACIÓ)