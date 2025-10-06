Les entitats agràries veuen en el biogàs i compostatge "el futur de la ramaderia catalana"

BARCELONA 6 oct. (EUROPA PRESS) -
Diverses entitats del sector primari de Catalunya han manifestat el seu suport al desenvolupament de plantes de biogàs i compostatge, com una eina per transformar el repte ambiental i com el "futur de la ramaderia catalana", informa la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) en un comunicat aquest dilluns.
També hi han mostrat el seu suport Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (Jarc), Associació Catalana de Fabricants d'Aliments Compostos (Asfac), Federació Avícola Catalana (FAC), Associació Catalana de Productors de Porcí (Porcat) i Asoprovac Catalunya.
En concret, han assenyalat que els processos de digestió anaeròbia i compostatge a les plantes de biogàs permeten tractar millor els purins, que redueixen emissions de metà i amoníac, descarbonitzen el sector i incentiven l'autosuficiència energètica, i afavoreixen el desenvolupament econòmic local, centrat en el món rural.
Segons les entitats, a Europa, ja funcionen 1.678 plantes de biometà, que permeten estalviar prop de 29 milions de tones de CO2 anuals, i més de 20.000 plantes de biogàs, que eviten l'emissió de més de 100 milions de tones anualment.
Respecte a Espanya, sostenen que actualment es troba en una fase inicial, amb una quinzena de plantes operatives, i que Catalunya "lidera l'impuls estatal, amb diversos projectes en marxa i una estratègia per triplicar la producció abans del 2030".