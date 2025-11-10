Les empreses Vera, Àuria i Vytrus Biotech guanyen els primers Premis ICF Empenta

BARCELONA 10 nov. (EUROPA PRESS) -
L'operadora de telecomunicacions Vera, la cooperativa de treball Àuria i l'empresa biotecnològica Vytrus Biotech han estat les guardonades de la primera edició dels Premis ICF Empenta, impulsats per l'Institut Català de Finances (ICF).
Vera s'ha emportat el premi al millor projecte d'una pime pel seu compromís amb el territori rural de Catalunya i pel seu "propòsit fundacional de fer arribar la fibra òptica al conjunt del territori català", segons ha informat l'ICF aquest dilluns en un comunicat.
Àuria ha estat premiada com a millor projecte d'una entitat sense ànim de lucre per la seva "llarga trajectòria generant oportunitats laborals per a les persones amb discapacitat, risc d'exclusió social o vulnerabilitat" a la comarca de l'Anoia (Barcelona).
Per la seva banda, Vytrus Biotech ha rebut el guardó al millor projecte d'una startup pel "caràcter innovador i sostenible de la seva tecnologia", dedicada al desenvolupament d'ingredients actius per a la cura de la pell i el pèl a partir de cèl·lules mare vegetals conreades en els seus laboratoris.
PROCÉS D'ELECCIÓ
Les candidatures que optaven a la primera edició d'aquests premis han estat proposades per la plantilla de l'ICF entre tots aquells projectes finançats recentment per la banca pública de promoció de la Generalitat.
La decisió final ha estat en mans d'un jurat professional format per vuit membres: quatre representants de la junta de govern de l'ICF i quatre periodistes especialitzats en informació econòmica.
El veredicte s'ha fet públic aquest dilluns en una gala celebrada a la Llotja de Barcelona i presidida per la consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, que ha destacat la contribució de l'ICF al "desenvolupament econòmic del país".