Les empreses subcontractades de les obres del Camp Nou sumen 1,87 milions en multes per fraus laborals

BARCELONA 7 nov. (EUROPA PRESS) -
Les empreses subcontractades per Limak per a les obres de l'Spotify Camp Nou sumen 1,87 milions d'euros en multes d'Inspecció de Treball per 218 fraus laborals, han explicat fonts de la Conselleria d'Empresa i Treball a Europa Press i avança 'El Periódico' aquest divendres.
Segons dades obtingudes a través del mecanisme de transparència de la Generalitat, fins a 77 empreses involucrades en les obres han estat investigades i set de cada deu actuacions han derivat en sanció.
Inspecció de Treball ha detectat incompliments en aspectes com salaris impagats, horaris excessius, treballadors sense la documentació en regla o dèficits en seguretat laboral.
En tot cas, aquestes xifres no incorporen les protestes dutes a terme aquesta setmana per CCOO contra la vulneració dels drets laborals en les obres del nou estadi.
Del total de multes, 1,4 milions són en requeriments d'infracció per qüestions que Inspecció de Treball va identificar com incompliments de la normativa a esmenar i 441.272 euros, en sancions.