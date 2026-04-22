Les empreses del Saló Connecta de Cecot oferiran més de 500 vacants d'ocupació

BARCELONA, 22 abr. (EUROPA PRESS) -
La Cecot ha impulsat la primera edició del Saló Connecta: Talent i Empresa, que se celebrarà el 28 d'abril a la seu de la patronal a Terrassa (Barcelona) i posarà a disposició dels assistents més de 500 vacants d'ocupació.
Aquesta jornada té l'objectiu de facilitar el contacte directe entre empreses amb necessitat de talent i persones en cerca d'ocupació, professionals que volen reorientar la seva trajectòria i joves que s'incorporen al mercat laboral, informa la Cecot en un comunicat aquest dimecres.
El secretari general de la Cecot, Oriol Alba, ha remarcat que el valor del saló està en la possibilitat de generar contacte directe i immediat entre oferta i demanda: "L'objectiu és simple i directe, connectar talent amb vacants concretes en una mateixa jornada".
El saló comptarà amb la participació d'unes 40 empreses i entitats i 12 gremis, ampliant l'abast de les oportunitats disponibles en múltiples sectors, i Alba ha considerat que aquesta combinació permet que el visitant trobi "oportunitats reals i connexions directes amb sectors que avui tenen dificultats per incorporar talent".
L'oferta inclou perfils de l'àmbit industrial, serveis, tecnologia, logística, administració, comerç, qualitat, funcions tècniques i atenció a les persones.
EMPRESES
Entre les empreses confirmades hi ha Eurofragance, Pastisart, Educa Borràs, Parc Vallès, Veolia, Mikalor, SM Savall, Vítaly, TOI TOI, Egarfil, Rubí Tools, DOGA, CELSA Group, Mútua Terrassa, Leitat Technological Center, LaFACT, Ametller Origen, Finsa Job Group i Yomovo.
A més, la jornada compta amb un programa de tallers i xerrades amb sessions al llarg de tot el dia sobre IA i cerca de feina, LinkedIn, currículum, entrevista de selecció, superació del filtrat automàtic de candidatures, identificació de competències i passos clau per activar la cerca de feina.