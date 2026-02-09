Les empreses metal·lúrgiques avisen que la crisi de Rodalies té costos laborals i "també generals"

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 9 febr. (EUROPA PRESS) -
La Unió Patronal Metal·lúrgica (UPM) ha advertit aquest dilluns que les interrupcions ferroviàries "no només tenen costos laborals, sinó també generals", a través d'una enquesta oberta feta a empreses associades per recollir el seu malestar i l'impacte negatiu que ha tingut per al negoci metal·lúrgic la crisi de Rodalies.
El resultat obtingut detalla que un 53% de les respostes van en la línia d'afectacions econòmiques en tots els àmbits; seguit de la pèrdua laboral específica pel retard dels treballadors amb un 43%, mentre que un 3% afirma que, de moment, encara no ha percebut el cost, informa la patronal en un comunicat.
Davant aquest escenari, la UPM demana "responsabilitat i el mateix grau d'exigència" que s'aplica en el sector metal·lúrgic als responsables polítics, en les seves paraules.
La patronal ha afirmat que la pressió fiscal total estimada a Espanya pot arribar al 49%, per la qual cosa considera que el fet que l'estat de les infraestructures "sigui tan lamentable, és del tot inconcebible".
"La mobilitat és una peça clau d'una societat, en el mateix nivell que la sanitat o l'habitatge", ha resolt.