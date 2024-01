Les empreses de l'Ibex dediquen entre un 5 i un 15% del seu pressupost a branding, segons els experts

Les companyies busquen una "marca forta" adaptada a les noves exigències dels consumidors

BARCELONA, 13 gen. (EUROPA PRESS) -

Les empreses de l'Ibex dediquen entre un 5 i un 15% del seu pressupost a branding, màrqueting i comunicació amb la finalitat de garantir una "marca forta" adaptada a les noves exigències dels consumidors.

Així ho expliquen a Europa Press els CEO de Comuniza, agència de branding i consultora especialitzada en marca i innovació, Olga Llopis i Javier Velilla, els quals han participat en 800 projectes d'empreses de 70 sectors econòmics de deu països, i han assessorat al 15% de les empreses de l'Ibex 35.

El pressupost que les companyies destinen a la seva marca depèn de diferents paràmetres: "Sector, l'antiguitat i la dimensió. Empreses que volen un creixement alt, hi inverteixen molt més. Asana o Salesforce dediquen prop de la meitat dels seus ingressos a màrqueting, mentre que altres com Apple o Nike oscil·len entre un 6 i un 9% respectivament", expliquen els experts.

Segons Olga Llopis, "una marca forta és gairebé una exigència per a una gran empresa, especialment si cotitza a l'Ibex. A les variables financeres com ara grandària, liquiditat o flotació, s'hi afegeixen indicadors que tenen a veure radicalment amb la gestió de marca, com la transparència i la reputació".

"IDENTITAT VISUAL"

A Espanya, explica, "una gran part de les empreses de l'Ibex35 han dut a terme transformacions a nivell de marca els últims anys, tant a nivell d'identitat visual com de proposta de valor. Sectors clau com el de les energètiques, la banca o les telecomunicacions han canviat en els últims anys".

El patró comú, afegeix l'experta, és que totes aquelles que tenen un fonament B2C (Business to consumer) canvien més i de manera més notòria que les B2B (Business to business) "que duen a terme canvis més incrementals".

Un exemple a mig camí és el d'Inditex, amb un rol corporatiu com a grup i un rol comercial des de les seves diferents marques comercials (Zara, Pull&Bear, MassimoDutti...) "i totes han canviat en els últims temps per adaptar-se a una nova situació de mercat".

Els consumidors demanen més preocupació pel medi ambient i una millor manera de fer negocis, i això, segons Javier Velilla, marca les estratègies d'empreses com la citada Inditex; les que pertanyen al sector energètic com Iberdrola i el seu lema 'the good energy', o el canvi de Gas Natural a Naturgy.

NOUS CONTEXTOS DIGITALS

En el sector bancari hi ha hagut una adaptació de les marques als nous contextos digitals i els consultors citen el canvi de BBVA i Santander "amb actualitzacions en les seves identitats gràfiques per funcionar millor en contextos com el mòbil".

En alguns casos hi ha una "tornada a la nostàlgia", indica Velilla, com és el cas de Telefónica en recuperar l'essència del logotip del 1984 adaptant-lo als nous temps, o la seva campanya 'Petons' per celebrar els seus 100 anys d'història i visualitzar com la tecnologia connecta les persones.