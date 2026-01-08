Les empreses impulsades per la UB van captar 28 milions de finançament el 2025

BARCELONA 8 gen. (EUROPA PRESS) -
El conjunt d'empreses impulsades per la Universitat de Barcelona (UB) van captar el 2025 un total de 28 milions d'euros de finançament "privat i competitiu", ha explicat aquest dijous en un comunicat el centre universitari.
Al llarg de l'any la universitat ha impulsat la creació de sis spin-offs de base científica, una xifra rècord en la seva història, ressalta la UB, que en total ja acumula 27 empreses impulsades en el si del centre.
El director de l'Àrea de Creació d'Empreses de la Fundació Bosch i Gimpera (l'oficina de transferència de coneixement de la universitat), Jose Conde, ha dit que aquests resultats reflecteixen la solidesa de l'ecosistema d'innovació de la UB i la capacitat de la seva recerca "per generar empreses competitives amb un impacte real".