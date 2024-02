Les empreses familiars tenen un "paper crucial" com a agents de cohesió, segons l'IESE i Caser

BARCELONA, 23 febr. (EUROPA PRESS) -

Les empreses familiars tenen un "paper crucial" com a agents de cohesió i motors econòmics en la societat, segons un estudi de l'IESE Business School i Caser presentat aquest divendres.

L'estudi, titulat 'Vincles profunds: una anàlisi rigorosa sobre les relacions entre les empreses familiars i les seves parts interessades', reflexiona sobre "l'impacte de les relacions interpersonals i la dinàmica familiar a través de les generacions".

Segons l'informe, els valors arrelats en les empreses familiars han d'"impregnar la seva raó de ser i ser transmesos a tots els grups d'interès amb els quals interactuen".

La recerca aborda el "complex repte" que suposa per a les empreses familiars no adoptar mesures que vetllin per la sostenibilitat dels seus negocis.

També ressalta la importància de "conrear pràctiques que enforteixin les relacions amb les parts interessades i especialment amb els clients".