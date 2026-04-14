Les empreses catalanes van mobilitzar 2.500 milions a través d'Acció el 2025

BARCELONA, 14 abr. (EUROPA PRESS) -
Acció, l'agència per al creixement empresarial de la Generalitat, ha donat suport a 39.000 empreses catalanes al llarg del 2025, que en el seu conjunt han mobilitzat una inversió total de 2.500 milions d'euros i han generat més de 10.000 llocs de feina directes i indirectes.
Així ho ha explicat el secretari d'Empresa i Competitivitat i conseller delegat d'Acció, Jaume Baró, aquest dimarts en la primera jornada del cicle 'Acció On 2026' a Barcelona, i en la qual ha defensat que l'agència és una "eina útil" per a les empreses i la generació de treball, oportunitats i riquesa a Catalunya, recull el Departament d'Empresa de la Generalitat en un comunicat.
En concret, Acció ha facilitat aquest creixement empresarial a través de l'impuls a la innovació o l'expansió internacional amb ajuts i serveis concrets, a més d'oferir acompanyament en projectes d'R+D, tecnologia o internacionalització.
Baró ha exemplificat el suport del Govern al teixit empresarial amb el cas dels Estats Units, i ha defensat que tres mesos abans que Donald Trump imposés els primers aranzels, Acció ja estava "ajudant les empreses a preparar plans de contingència amb un servei personalitzat".
AJUTS 2026
El secretari d'Empresa també ha presentat la cartera d'ajuts per a l'exercici 2026, amb novetats com la creació d'un programa per potenciar l'ús de la IA, amb assessorament legal i d'experts i ajuts d'entre 8.000 i 90.000 euros, a més d'una nova línia d'ajuts per a la innovació empresarial davant els reptes tecnològics, amb ajuts d'entre 30.000 i 250.000 euros.
En el context de la internacionalització, també s'ha presentat el programa Catalunya Exporta, per facilitar que 2.000 companyies surtin a mercats estrangers, i el Programa de creixement empresarial, amb finançament, assessorament i tallers.
Baró també ha anunciat la creació del servei Diversificació Internacional, amb l'objectiu que les empreses puguin diversificar les seves cadenes de subministrament i guanyar resiliència.