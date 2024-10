Les empreses catalanes registren un "alt grau d'adopció" de la IA, segons Minsait

BARCELONA 3 oct. (EUROPA PRESS) -

Les empreses catalanes han registrat un "alt grau d'adopció" de la intel·ligència artificial (IA), especialment les que operen en l'àmbit industrial, tèxtil, farmacèutic i de consum, segons l''Informe Ascendant de Madurez Digital 2024' de Minsait, presentat aquest dijous al Círculo Ecuestre de Barcelona.

En concret, les companyies fan servir la IA per a l'optimització d'operacions, la millora de la qualitat i de l'eficiència en la fabricació, o la presa de decisions en l'empresa, informa Minsait en un comunicat.

D'altra banda, entre les qüestions que els plantegen "més pors o desafiaments", les empreses han assenyalat les ètiques i legals, a més de la ciberseguretat i la disponibilitat de professionals especialitzats.

La responsable d'estratègia i govern d'IA a Minsait, Leticia Gómez, ha argumentat que la normativa europea "facilita orientacions útils per a l'adopció d'una IA ètica i segura".

INDÚSTRIA, TÈXTIL I FARMA

Per sectors, el 65% dels entrevistats en l'àmbit industrial "ja s'està centrant en el desenvolupament de casos d'ús" d'IA específics per dinamitzar àrees com el coneixement dels clients i la presa de decisions estratègiques.

En el tèxtil, el 47% de les empreses de consum i retail recorren a la IA per fabricar productes i el 20% l'han incorporat en els seus plans estratègics, mentre que, en el farmacèutic, la meitat de les companyies "ja tenen programes per a la gestió del canvi", si bé el 17% no han implantat cap cas d'ús en IA.