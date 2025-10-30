Les empreses catalanes de mitja alta i alta tecnologia augmenten la facturació un 5,7% el 2023

BARCELONA 30 oct. (EUROPA PRESS) -
Les empreses catalanes dels sectors d'alta tecnologia i tecnologia mitjana alta van augmentar la facturació un 5,7% interanual el 2023, segons un comunicat de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) aquest dijous.
El creixement és 1,6 punts percentuals més elevat que el del total d'empreses industrials i de serveis, i permet que el volum de negocis d'aquestes companyies arribi als 87.608,9 milions d'euros.
L'Idescat ha destacat el creixement de les vendes de les empreses manufactureres d'alt contingut tecnològic, amb un 10,2% més i, especialment, la fabricació de productes farmacèutics (+10,1%).
També ha destacat les empreses de serveis d'alta tecnologia, amb un 9,3% més, i ha subratllat que les dedicades al cinema, ràdio, televisió, telecomunicacions i serveis TIC han crescut un 9,8%.
Ha assenyalat que aquestes empreses es caracteritzen pel seu elevat volum de despesa en R+D interna, amb 2.540,3 milions, un 18,5% més i el 73% de la despesa feta a Catalunya pel conjunt industrial.