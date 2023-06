Les empreses catalanes capten 766 milions dels fons Next Generation

BARCELONA, 16 juny (EUROPA PRESS) -

Les empreses catalanes han captat 766 milions d'euros dels Fons Next Generation, el 21,06% dels atorgats a empreses espanyoles, ha explicat la Generalitat en un comunicat aquest divendres.

És una de les principals conclusions del primer balanç d'Acció i que han presentat el conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Roger Torrent, i el director executiu d'Acció, Joan Romero, aquest divendres.

Torrent ha detallat que malgrat que Catalunya és el 16% de la població espanyola, ha captat el 21% del finançament i concentra el 24% de les empreses que hi han accedit, la qual cosa és "una mostra més de les empreses catalanes de liderar la transformació econòmica mitjançant la palanca històrica que suposen aquests ajuts".

Ha lamentat que els resultats obtinguts podrien ser "molt millors" amb una gestió directa dels fons per part del Govern i que, en les seves paraules, no té sentit passar per Madrid.

Els sectors que més fons han captat a Catalunya són la indústria, amb el 26%, la salut (16,5%), la química, energia i recursos (8,4%) i la mobilitat sostenible (8,2%).