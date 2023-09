Les empreses catalanes capten 50 milions d'euros del Perte d'economia circular

BARCELONA, 25 set. (EUROPA PRESS) -

Les empreses catalanes han captat 50 milions d'euros en la primera convocatòria de subvencions del Perte d'economia circular, els fons de la Comissió Europea destinats a projectes centrats en la transició cap a un model econòmic més sostenible.

Es tracta d'un 28,1% del total dels fons assignats per l'Estat fins al moment (179 milions d'euros), segons càlculs de l'agència per a la competitivitat de l'empresa del Govern, Acció, basats en la resolució provisional d'aquest programa d'ajuts, informa la Conselleria d'Empresa i Treball en un comunicat aquest dilluns.

En concret, una trentena d'empreses catalanes han accedit a aquests fons, un 21,3% del total de l'Estat, i dos terços d'aquesta trentena d'empreses (66%) es dediquen a la indústria manufacturera.

Per tipologia de projectes, són principalment iniciatives per a la reducció de l'ús de matèries primeres i per a la gestió dels residus.

Des del punt de vista territorial, un 59% de les empreses són de la demarcació de Barcelona; un 31% de Girona; un 7% de Tarragona i un 3% de Lleida.

D'altra banda, una de cada quatre (un 24%) de les empreses catalanes que han obtingut finançament en aquest àmbit han rebut el suport de l'Oficina Next Generation d'Acció per accedir als fons europeus.