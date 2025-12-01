Les empreses britàniques inverteixen 204 milions a Catalunya fins al juny

BARCELONA 1 des. (EUROPA PRESS) -
Les empreses britàniques van invertir 204 milions d'euros a Catalunya entre gener i juny d'aquest any, segons el Baròmetre sobre clima i perspectives d'inversió del Regne Unit a Espanya, informa la British Chamber of Commerce in Spain en un comunicat aquest dilluns.
Aquesta xifra situa Catalunya com la segona comunitat autònoma amb un volum més gran d'inversió per part d'empreses britàniques, només per darrere de Madrid, que va sumar 767 milions, mentre que el total va ser de 1.077 milions.
La inversió es va concentrar majoritàriament en els sectors del comerç a l'engròs, les activitats immobiliàries, les esportives i les cinematogràfiques.
La presidenta de l'entitat, Isabel Perea, ha assenyalat que "la relació entre Espanya i el Regne Unit continua sent un pilar estratègic per a tots dos països".
El director executiu d'Acció, Joan Romero, ha subratllat que Catalunya compta amb 955 filials d'empreses britàniques, el 10% del total.