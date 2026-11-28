Alberto Ortega - Europa Press
MADRID, 28 nov. (EUROPA PRESS) -
Un total de 38,61 milions d'espanyols estan cridats a votar aquest diumenge en les quals seran les dissetenes eleccions generals que se celebren a Espanya en la recent etapa democràtica. Amb la seva papereta, els electors designaran els 350 escons del Congrés i els 209 del Senat entre les 895 candidatures que concorren a aquests comicis.
A continuació, algunes de les xifres de la jornada electoral:
-- La població de dret --empadronada a Espanya-- la conformen un total de 49.114.494 persones, de les quals estan cridades a votar les 38.616.949 inscrites en el cens electoral.
MÁS DE 2,6 MILIONS DE VOTANTS EN L'EXTERIOR
-- D'aquests potencials votants, 35.953.542 ciutadans viuen a Espanya i uns altres 2.663.407 resideixen a l'estranger. Les autonomies amb més espanyols emigrats són, per aquest ordre, Galícia (516.669 electors), Madrid (498.874), Catalunya (344.356) i Andalusia (313.373).
-- Per grup de sexe, consten més de 1,2 milions de dones que d'homes en el cens d'electors amb residència en el nostre país: 18.598.253 dones i 17.360.458 homes.
-- Hi ha 1.615.034 joves que podran votar per primera vegada en unes eleccions generals, la qual cosa suposa el 4,49% del cens de residents en nostre país. El gruix de les persones amb dret a vot se situa entre els 40 i els 64 anys.
-- La comunitat amb més electors és Andalusia, amb 6,53 milions, seguida de Catalunya (5,58), Madrid (5,03), que per punt són les que més diputats aporten al Congrés. Darrere apareixen la Comunitat Valenciana (3,72), Galícia (2,21) i Castella i Lleó (1,91). Entre les més petites, al marge de les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, figuren La Rioja (238.491 electors), Cantàbria (473.210) i Navarra (500.413).
895 LLISTES PER PER 559 ESCONS
-- Aquest 29 de novembre s'adjudicaran 559 escons: 350 diputats triats en 50 províncies més Ceuta i Melilla (52) i 209 senadors repartits entre 60 circumscripcions.
-- A aquests comicis concorren 895 candidatures, de les quals 534 opten a ocupar algun dels escons al Congrés i 361 en el Senat. Per cada escó de la Cambra baixa competiran un total de 3.820 persones, a una mitjana de deu per plaça, i 802 ho faran pels 209 escons de la Cambra alta.
-- Dels 3.820 aspirants a ocupar una butaca en la Cambra baixa, 1.881 són dones (49,24%) i 1.939 són homes (50,75%), mentre que entre els 802 candidats a la Cambra alta hi ha 447 homes (55,73%) i 355 fémina (44,26%).
-- Es preveu que s'obrin un total de 22.493 col·legis o locals electorals en 8.132 municipis, en els quals s'instal·laran 61.033 taules. Els votants es dividiran en 36.761 seccionis electorals i podran emetre el seu vot en aproximadament 210.000 urnes.
-- S'habilitaran al voltant de 59.000 cabines per utilitzar-les si els electors opten per introduir la seva papereta en els sobres. L'Administració General de l'Estat ha proporcionat 86 milions de sobres de votació.
A aquestes xifres cal afegir els sobres i paperetes impresos pels partits per remetre-les per correu al domicili dels votants, la qual cosa es coneix com 'mailing'.
PROP DE 23.000 MÒBILS PER TRANSMETRE DADES
-- Per controlar les votacions i realitzar el recompte en els col·legis han estat triades 183.099 persones com a membres titulars de les taules electorals (un president i dues vocals en cadascuna) i 366.198 suplents. Els titulars cobraran 75 euros nets en concepte de dieta per aquesta tasca i, per dur-la a terme correctament, podran consultar els 930.000 manuals d'instruccions que s'han imprès.
-- Per a aquestes eleccions, l'Administració General de l'Estat distribuirà 22.716 dispositius mòbils que serviran per recollir la informació de 56.654 taules electorals i transmetre-la via electrònica al Centre de Control, Centralització i Totalització per a la Difusió de la Informació.
-- En total, el pressupost per a aquestes eleccions ascendeix a 243.408.647,68 euros.
-- Un dispositiu de més de 100.000 efectius de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat integrats per membres de la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, policies autonòmiques i locals i serveis d'emergències i Protecció Civil garantiran la seguretat.
-- Per la neteja del procés vetllaran, com han fet des de l'inici del període electoral, la Junta Electoral Central, amb seu al Congrés dels Diputats, 50 Juntes Electorals Provincials i 303 Juntes Electorals de Zona.