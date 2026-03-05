Les dones ocupen el 18,6% de l'alta direcció a Espanya i la bretxa salarial creix al 13%

BARCELONA 5 març (EUROPA PRESS) -
Les dones representen el 18,6% de l'alta direcció a Espanya el 2026, davant el 16,9% que era el 2006, i la bretxa salarial ha crescut fins al 13%, segons l'estudi 'Bretxa salarial i presència de la dona en llocs directius 2026', informen Eada i Icsa en un comunicat aquest dijous.
L'informe destaca que el punt més baix de la presència de les dones en l'alta direcció va ser el 2013, amb un 10,3%, i que en l'última dècada "s'ha accelerat" la presència de les dones.
En els comandaments intermedis, la diferència salarial aquest any és del 10,5% (2,7 punts percentuals més que el 2006) i en empleats del 9,8%, l'única categoria en la qual ha descendit en aquestes dues dècades, amb 2,6 punts percentuals menys.
Així, el balanç "evidencia una progressió desigual dins l'estructura organitzativa", i l'estudi mostra que la bretxa salarial s'incrementa a mesura que s'ascendeix en l'estructura organitzativa.
Per tamany, la petita empresa registra l'increment més gran en presència femenina directiva, amb una pujada del 4,3% respecte a l'any 2025, mentre que en la mitjana (-0,2%) i gran empresa (-4,1%) s'observen variacions negatives en l'últim any.