Les direccions de Junts i Comuns aborden la reducció de jornada i traspassos de competències

BARCELONA 16 maig (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, i la secretària d'organització, Judith Toronjo, s'han reunit amb les coordinadores dels Comuns, Candela López i Gemma Tarafa, per abordar, entre altres temes, la reducció de la jornada laboral, la regulació dels lloguers de temporada i traspassos de competències a la Generalitat.

López ha explicat aquest divendres en un missatge a 'X' recollit per Europa Press que són els principals temes que ha situat el seu partit en la reunió, mentre que Junts ha afirmat que s'han reunit "per tractar diferents temàtiques d'actualitat", en un altre missatge a 'X' de la formació que lidera Carles Puigdemont.

La reunió forma part de la ronda de negociacions dels Comuns amb agents socials i partits, entre ells Junts, amb l'objectiu aconseguir un acord per a la convalidació de la reducció de la jornada laboral al Congrés, que els Comuns han iniciat recentment, va explicar aquest dilluns López.

No va descartar llavors reunir-se també amb el president de Junts, Carles Puigdemont: "No tanquem la possibilitat de trobar-nos en Puigdemont o amb qui faci falta, en realitat, si es tracta de poder fer efectiva aquesta mesura i de poder fer realitat el benefici per a dos milions de treballadors".

Les negociacions, va explicar, les lidera el Ministeri de Treball, però va considerar important liderar des de Catalunya les reunions "en total coordinació" amb la vicepresidenta segona del Govern, Yolanda Díaz.