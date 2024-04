Les dessalinitzadores mòbils són ràpides tot i que cares i gasten molta energia, segons experts

Consideren més barat que les dessalinitzadores filtrin aigua dels aqüífers que del mar

GIRONA, 6 abr. (EUROPA PRESS) -

Les dessalinitzadores mòbils, com la que volen utilitzar els hotelers de Lloret de Mar (Girona) per omplir les piscines amb aigua de mar tractada, són ràpides però cares i gasten molta energia, segons experts consultats per Europa Press.

El professor de l'Escola de Camins de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Xavier Sánchez, ha detallat que aquestes plantes portàtils separen la sal de l'aigua mitjançant l'osmosi, un procés que necessita "molta inversió d'energia", per la qual cosa és molt car.

El gerent de l'empresa especialitzada en lloguer de plantes mòbils de tractament d'aigua Soluwater, Carlos Segura, ha dit que es gasten uns 4 quilowatts per cada 1.000 litres i que les sals de l'aigua de mar requereixen materials especials: "Això augmenta tremendament el cost de la màquina".

"Senzillament, cobreixen un buit al qual la dessalinitzadora gran no arriba, que és el temps. Perquè la gent vol l'aigua de manera immediata i no d'aquí a tres anys", i ha afegit que un altre problema del sistema és la captació d'aigua i l'abocament de la sal, que ha d'estar autoritzat i fer-se a diversos quilòmetres de la costa.

Segons Sánchez, l'aparell pot dessalar diversos litres d'aigua per segon i omplir una piscina en poques hores, per la qual cosa als hotelers els pot sortir a compte si l'alternativa és tenir la piscina tancada i tenir menys clients.

COM FUNCIONEN?

Una dessalinitzadora mòbil està situada dins d'un camió, per la qual cosa es pot moure a diferents parts de la costa i donar servei a diferents usuaris: "Podries estar passant pel costat d'un camió que fos una dessalinitzadora i no te n'adonaries", explica Sánchez.

Té tres canonades: per una entra l'aigua de mar, per l'altra surt l'aigua destil·lada i per l'última surt l'aigua de rebuig, i l'únic que necessita és una presa d'electricitat i estar connectada a les canonades.

Està situada a prop de la zona d'extracció de l'aigua i mitjançant canonades o camions cisterna l'aigua es desplaça fins a la destinació final.

Per instal·lar-ne una s'ha de demanar permís a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), que els fixa les condicions, i l'administració ofereix ajudes als ajuntaments per solucionar problemes relacionats amb l'aigua.

ÉS VIABLE EN EL FUTUR?

"El moment en què sortim de l'emergència i tornin a deixar omplir piscines amb aigua de l'aixeta, no tindran sentit. L'aigua de l'aixeta és moltíssim més barata", ha apuntat Sánchez.

Per Segura, és una solució que dona resposta a la falta d'abast de l'administració: "No pot gestionar tots els problemes de tots els municipis. Hauria de ser així, però és inviable".

El gerent de Soluwater ha explicat que una alternativa a les dessalinitzadores mòbils d'aigua de mar són les dessalinitzadores que agafen aigua dels aqüífers, ja que requereixen menys energia, per la qual cosa són més barates: "Els tecnòlegs no apostem gaire per l'aigua de mar, només quan hi ha sequera".

Segons ell, és una eina molt utilitzada per la indústria catalana, perquè "no es pot quedar sense aigua en cap moment", i Sánchez ha coincidit que és una opció més eficient, més barata i que genera menys residus".