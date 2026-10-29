Les depuradores de la Selva del Camp i Cambrils (Tarragona) regeneren 295.600 metres cúbics en 3 anys

TARRAGONA 29 oct. (EUROPA PRESS) -
Les depuradores de la Selva del Camp i Cambrils (Tarragona) han tractat un total de 12,3 milions de metres cúbics d'aigua en els últims 3 anys, dels quals s'han regenerat 295.600 metres cúbics, informa Comaigua en un comunicat aquest dijous.
La societat ha detallat que a la depuradora de la Selva del Camp, on es regenera aigua per a usos agrícoles, s'han obtingut 165.600 metres cúbics regenerats a partir dels 880.000 metres cúbics d'aigua residual depurats durant el període.
A la de Cambrils, l'aigua depurada rep un tractament addicional i s'acaba d'infiltrar a l'aqüífer del Baix Camp, s'han tractat més d'11,8 milions de metres cúbics en 3 anys, dels quals 130.000 metres cúbics s'han destinat al projecte de recàrrega de l'aqüífer.