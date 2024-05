Les denúncies d'ERC i PP contra l'entrevista de Sánchez no arriben a temps a la JEC, que no es plantejava suspendre-la

MADRID, 29 abr. (EUROPA PRESS) -

Les denúncies promogudes per ERC i PP contra l'entrevista al president Pedro Sánchez programada aquest dilluns a la nit a RTVE no han arribat a temps de ser analitzades a la reunió de la Junta Electoral Central (JEC), que en tot cas no pensava suspendre la seva emissió.

La JEC tenia programada una reunió aquest dilluns que ha començat a les 17.30 i quan ha acabat, dues hores després, no havia arribat cap d'aquestes denúncies, per la qual cosa no han pogut ser analitzades per l'organisme arbitral.

De qualsevol manera, fonts de la JEC han recordat a Europa Press que la suspensió d'una entrevista televisiva amb caràcter previ a la seva emissió és una cosa excepcional, que està taxat a la llei, i que no es contemplava per a aquest cas.

El PP i ERC es queixaven que l'entrevista del líder del PSOE altera el pla de cobertura electoral per a la campanya de les catalanes del 12 de maig, per la qual cosa demanaven suspendre-la o, en defecte d'això, que RTVE compensés a les altres candidatures.