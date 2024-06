Les Corts d'Aragó recorreran contra la llei d'amnistia davant el TC

SARAGOSSA, 28 juny (EUROPA PRESS) -

Les Corts d'Aragó presentaran davant el Tribunal Constitucional un recurs d'inconstitucionalitat contra la llei d'amnistia, tal com ha acordat aquest dijous, 28 de juny, el ple del Parlament aragonès, a proposta del PP i Vox i amb els vots a favor d'aquests dos partits, el PAR i Aragó-Terol Existeix, i els dels PSOE, CHA, Podem i IU en contra.

El president del Govern d'Aragó, Jorge Azcón, que ha intervingut al final del debat, ha etzibat als diputats socialistes que "el que estan fent és una veritable traïció al poble aragonès i als espanyols".

El portaveu del PP, Fernando Ledesma, ha afirmat que el president del Govern d'Espanya, Pedro Sánchez, no ha actuat amb "responsabilitat" i que la llei d'amnistia suposa "la renúncia al principi d'igualtat" entre tots els espanyols, mentre que el portaveu de VOX, Santiago Morón, ha afirmat que aquesta llei "posa en perill la unitat d'Espanya i la igualtat entre tots els espanyols".

La portaveu del PSOE, Mayte Pérez, ha qüestionat la legitimitat de les Corts d'Aragó per interposar aquest recurs i ha considerat que la iniciativa del PP i VOX genera "confrontació". Ha preguntat "per què Feijóo no pren la iniciativa".