Les comunitats de regants catalanes s'integraran al consell d'administració de l'ACA

LLEIDA 11 abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha anunciat aquest divendres a Tremp (Lleida), durant la XII Trobada de la Comunitat de Regants organitzada per l'Associació Catalana de Comunitats de Regants (Acatcor), que a partir de la pròxima sessió "s'integraran en el consell d'administració l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), com és de justícia".

"Estaran sense vot, perquè és una qüestió de més llarg recorregut, però sí que podran compartir i tenir-hi veu", ha explicat la consellera, per complir el compromís del Govern i tenir en compte que les comunitats de regants gestionen el 70% de l'aigua a Catalunya, informa el Departament en un comunicat.

La consellera ha destacat l'esforç que han fet els pagesos els darrers anys arran de les restriccions per la sequera extrema que ha patit el país i els ha encoratjat a continuar apostant per la modernització i per una gestió eficient dels regadius.

"La desescalada del pla de sequera, ara que les reserves s'han recuperat, tot i que no al cent per cent, permetrà aquest any donar aire al sector i garantir l'aigua que necessita per desenvolupar la seva activitat de manera normal", ha afegit.

Paneque s'ha compromès a evitar que "sectors tan importants per a l'economia catalana tornin a passar mai més uns dies tan foscos" com els que han passat, en referència a la previsió del Govern que, el 2030, Catalunya quedi allunyada de l'amenaça de la sequera.