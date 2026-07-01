Les carreteres catalanes registren 69 morts fins al juny, 29 dels quals motoristes

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 1 jul. (EUROPA PRESS) -
Les carreteres catalanes han registrat 69 víctimes mortals en els primers sis mesos de l'any (29 dels quals motoristes), un 1,5% menys que el primer semestre de l'any passat i un 16% menys respecte al 2019, any de referència per al compliment dels objectius.
Així ho reflecteix el balanç del Servei Català de Trànsit (SCT), que indica que s'han registrat 352 ferits greus, una xifra inferior als 402 del mateix període de l'any passat.
Els mesos de maig i juny concentren més de la meitat de les víctimes d'aquest any, amb un total de 36, i del conjunt de víctimes mortals 29 eren motoristes, 9 vianants i 4 ciclistes.
Quant a la xarxa vial, la sinistralitat mortal es continua caracteritzant per la dispersió, tot i que les vies que han registrat més víctimes són l'AP-7, amb 10 morts, l'A-2 amb 4, i l'N-340 i la C-25, que concentren tres víctimes mortals cadascuna, si bé les causes mes freqüents han estat les sortides de via (22) i els xocs frontals (19).
Per demarcacions, Barcelona concentra 29 de les 69 víctimes, en què la comarca del Baix Llobregat és la que més n'ha registrat (7); a Tarragona hi ha hagut 16 morts (4 menys que el mateix període de l'any passat), a Girona 13 i a Lleida 11.