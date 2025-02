Les candidatures a presidir el CdRep acorden vetllar per la seva "reputació" durant les eleccions

BARCELONA 5 febr. (EUROPA PRESS) -

Les candidatures a presidir el Consell de la República han signat un manifest en el qual es comprometen a garantir que el procés electoral, que culminarà el 13 de febrer, es desenvolupi segons els millors estàndards democràtics i amb plenes garanties de transparència i equitat per vetllar per la "reputació" del consell.

"Si no, perdrà el Consell i per tant perdrem tots els que volem un Consell fort i al servei del mandat de l'1-O, que és la independència", sosté el manifest, al qual ha tingut accés Europa Press i el qual ha estat signat per Jordi Castellà (República Activa), Antoni Walter Castelló, Toni Comín (Destí Independència), Jordi Domingo i Montserrat Duren (REvolucionemNos).

D'aquesta manera, les cinc candidatures han assegurat que vetllaran perquè es compleixen les següents condicions: transparència i seguretat, en el marc dels recents "atacs informàtics" al CdRep, i que es publiqui el codi que regula la votació i es garanteixin els drets tant dels electors com dels candidats.

També que es garanteixi que el dret dels electors a rebre qualsevol informació durant la campanya i se'ls brindi assessorament tècnic si el necessiten, que es creei la figura de l'interventor i que cada candidatura pugui designar als de la seva confiança, i que es vetlli pel "joc net" en la campanya.

"La imatge i la credibilitat del Consell està en mans dels candidats", adverteix el manifest, que assegura que els signants es comprometen a realitzar una campanya basada en les propostes i els respectius programes, i renuncien a difondre difamacions, calúmnies o injúries cap als adversaris, textualment.