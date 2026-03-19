Les cambres reclamen invertir 50.000 milions en infraestructures fins al 2040 a Catalunya

BARCELONA 19 març (EUROPA PRESS) -
Les cambres de comerç catalanes xifren en 49.921 milions d'euros la inversió bruta total necessària en infraestructures entre 2026 i 2043 a Catalunya per complir amb l'objectiu que aquesta despesa s'equipari a l'aportació del 19% de Catalunya al PIB estatal, tal com estableix l'Estatut d'Autonomia.
Ho ha explicat el vicepresident tercer de la Cambra de Barcelona, Miquel Martí, aquest dijous durant la presentació d'un estudi que identifica diferents actuacions clau, i que també ha comptat amb la presència de la directora d'estudis d'infraestructura de la Cambra de Barcelona, Alicia Casart, i els presidents de les cambres de Girona i Terrassa, Jaume Fábregas i Ramon Talamàs.
Així, i per fer front a la dinàmica de dèficit d'inversió dels darrers 20 anys i complir amb la disposició de l'Estatut, Martí ha defensat que cal una inversió anual de 2.773 milions d'euros, la qual cosa suposa "gairebé duplicar les xifres que s'han vist fins ara".