Les cambres catalanes veuen un creixement "més equilibrat" el 2025, amb una productivitat a l'alça

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA, 25 (EUROPA PRESS)
El Consell de Cambres de Catalunya ha destacat un creixement de l'economia catalana "més equilibrat" el 2025 gràcies al bon comportament de l'ocupació i la intensitat laboral, però especialment pel repunt de la productivitat.
En una de les principals conclusions de la Memòria Econòmica de Catalunya 2025, que s'ha presentat aquest dijous en un acte a Barcelona encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i el de la Cambra de Barcelona, Josep Santacreu.
La Memòria l'han presentat l'economista Oriol Amat, i la directora del text, Carme Poveda, en un acte al qual també han acudit el president del Parlament, Josep Rull, i els consellers Alícia Romero (Economia), Miquel Sàmper (Empresa) i Eva Menor (Igualtat).
JOSEP SANTACREU
En l'obertura de l'acte, Santacreu ha enviat un missatge optimista i ha defensat que "l'economia catalana avança a bon ritme", però ha alertat que s'ha de continuar avançant en assumptes com la formació, la indústria i la recerca.
També ha avisat que la crisi de l'habitatge afecta tant la població com el desenvolupament social i econòmic del territori: "Si aspirem a una economia del benestar, hem d'abordar de manera urgent l'impuls de l'oferta de l'habitatge".
CREIXEMENT ECONÒMIC
Poveda ha explicat que l'economia de Catalunya ha registrat un creixement del producte interior brut (PIB) del 2,7% el 2025, per sobre del de la zona euro (+1,4%) i de la resta de grans economies, mentre que el PIB per càpita ha augmentat un 1,6%, també per sobre el conjunt d'economia de la moneda comuna (+1,1%).
Segons ella, el creixement per càpita se sustenta tant per l'alça de l'1,1% de la productivitat per hora treballada, com pel 0,5% de les hores treballades per habitant, la qual cosa genera un "balanç positiu" perquè creix tant l'ocupació com la productivitat.
Ha valorat que aquest mateix comportament també s'ha donat en tot el període postpandèmia, entre 2023 i 2025, la qual cosa ha reduït la diferència de productivitat amb la resta de la zona euro, que passa d'un -12% a un -7%, en paritat de poder adquisitiu.
"Estem assistint a un canvi qualitatiu, perquè està creixent la productivitat en un període de forta creació d'ocupació", ha valorat Poveda.
EMPRESES
Sobre l'evolució de les empreses catalanes, Poveda sosté que des del 2019 s'observa una recomposició sectorial cap a activitats de més qualificació, amb un pes dels sectors professionals no turístics (TIC, activitats professionals, finances) del 19,4%, mentre que cau el de sectors del comerç, transport i l'hostaleria.
A més a més, ha explicat que el nombre de grans empreses ha augmentat fins a les 3.156 a Catalunya, un miler més que fa una dècada, tot i que ha alertat que la dimensió mitjana encara és reduïda, amb només un 11,8% de les empreses amb 10 o més treballadors, respecte al 15% de la zona euro.
Amat, per la seva banda, ha analitzat l'increment dels marges de les empreses catalanes, que actualment de cada 100 euros de facturació, guanyen 8,36 euros, el doble que la mitjana de la Unió Europea i "molt per sobre" que fa 40 anys.
REPTES I PROPOSTES
Poveda ha assenyalat dos grans reptes: la manca de personal qualificat, malgrat el creixement demogràfic, i una fragilitat econòmica més gran entre les famílies, malgrat aquest creixement econòmic.
Segons la directora del document, aquesta fragilitat es dona per la congelació dels salaris reals des del 2021, que han crescut a un ritme molt similar al de la inflació; l'alça del preu del cistell de la compra; un risc més gran de pobresa entre les famílies amb fills, i l'elevat cost de l'habitatge.
També ha destacat diferents propostes per al creixement futur, que són una inversió empresarial més elevada en R+D, impulsar la grandària del teixit empresarial, millorar la relació entre oferta i demanda de treball i incrementar l'oferta d'habitatge.