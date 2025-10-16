Les cambres catalanes es reuneixen amb les universitats per potenciar les microcredencials

BARCELONA 16 oct. (EUROPA PRESS) -
El Consell General de Cambres de Catalunya s'ha reunit amb les universitats catalanes per debatre sobre les microcredencials per "analitzar les seves realitats i potencialitats com l'oferta formativa i fomentar la competitivitat empresarial", informa en un comunicat aquest dijous.
La trobada, celebrada a Terrassa (Barcelona), ha comptat amb la presència de la sotsdirectora de Transferència i Societat del Coneixement del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat, Lourdes Puigbarraca, a banda de representants de les universitats públiques i privades catalanes.
El consell considera que aquesta modalitat educativa d'estructurar crèdits específics i de curta durada destinats a les necessitats reals del món laboral i de les empreses "ofereix interessants possibilitats" en el teixit empresarial català.
En la reunió, el professor de la Universitat Rovira i Virgili (URV) Joan Salvadó ha presentat un projecte en col·laboració amb la Cambra de Valls (Tarragona) estructurat en 9 microcredencials orientades a l'àmbit logístic i que permet obtenir titulacions d'Expert en Logística, Cadenes de Subministrament o Emmagatzematge.
Com a conclusió, els assistents han valorat "molt positivament" la trobada i van acordar que, amb el lideratge de la Conselleria, es promouran noves reunions de seguiment per aprofitar aquesta modalitat formativa.