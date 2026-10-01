Les cambres de la propietat diuen que els decrets d'habitatge creen inseguretat jurídica

BARCELONA 1 oct. (EUROPA PRESS) -
Les cambres de la propietat de Catalunya han assegurat que els reials decrets llei impulsats pel Govern central per fer front a la crisi de l'habitatge "aprofundeixen en la inseguretat jurídica i no resolen el dèficit estructural d'oferta d'habitatge", en un comunicat aquest dijous.
Han explicat que "comparteixen la necessitat d'abordar, amb urgència, les dificultats d'accés a l'habitatge", però que una política d'habitatge eficaç no es pot basar en incrementar les limitacions sobre el parc existent i traslladar als propietaris responsabilitats que corresponen a les administracions públiques.
Per això, han dit que l'augment de l'oferta "hauria de ser el centre de qualsevol política d'habitatge" que s'impulsi.
Les cambres consideren preocupant que mesures que "afecten directament" la durada dels contractes, la determinació de les rendes i la capacitat de disposició dels propietaris es continuin acumulant sobre un mercat del lloguer que, avisen, ja està subjecte a un nivell molt elevat d'intervenció normativa.
D'altra banda, han demanat reflexionar sobre l'ús de la figura del reial decret llei per introduir reformes estructurals al règim d'arrendaments urbans.