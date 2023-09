Les Cambres catalanes escullen els seus plenaris fins al 2027 en eleccions del 15 al 20 de setembre

Les Cambres de Barcelona i Terrassa (Barcelona) seran les úniques on votaran els epígrafs



BARCELONA, 15 set. (EUROPA PRESS) -

Les Cambres catalanes escolliran la nova composició dels plens per la legislatura 2023-2027 en les eleccions convocades des d'aquest divendres i fins al dimecres vinent mitjançant una votació telemàtica i presencial dels epígrafs.

Les Cambres de Barcelona i Terrassa (Barcelona) seran les úniques en les quals hi haurà eleccions en tots els epígrafs (representants triats pel ple), i en la de Terrassa, a més, hi haurà eleccions per triar els representants de les organitzacions empresarials, que a Barcelona es presenten en una llista única.

La Cambra de Manresa (Barcelona) realitzarà comicis en 21 vocalies, mentre que les de Sabadell (Barcelona) i Reus (Tarragona), en un o dos epígrafs del total.

Per la seva banda, les Cambres de Girona, Palamós, Sant Feliu de Guíxols (Girona), Lleida, Tàrrega (Lleida) i Valls (Tarragona) només estan pendents de l'elecció de dues vocals en representació de les empreses de major representació, i en la de Tarragona s'haurà d'escollir als representants de les organitzacions empresarials.

FOMENT I PIMEC

A la Cambra de Barcelona, els electors escolliran 52 vocalies per sufragi, mentre que hi ha sis reservades per a les patronals i dues per a les empreses de major aportació econòmica.

La candidatura 'Eines de País. Un pas més', la que va guanyar en els anteriors comicis, es presenta a totes les vocalías per sufragi, mentre que la candidatura 'Va d'Empresa' es presenta a 46 dels 52 epígrafs.

En quant a les vocalies reservades per a les patronals, al juny, Foment del Treball i Pimec van acordar presentar una llista unitària amb sis candidats, per la qual cosa els llocs ja estan ocupats.

En aquesta darrera legislatura, el govern de la Cambra de Barcelona va decidir reduir de 14 a 2 les vocalies per a les empreses de major aportació econòmica, també anomenades cadires de plata, amb l'argument que aquesta mesura reforçava la democratització del procediment electoral.

La mesura va generar discrepàncies per la disminució d'ingressos a la Cambra de Barcelona i per la falta de poder de les grans corporacions al ple, que deixaven de tenir dret a vot.

Actualment no hi ha cap candidatura per ocupar aquest tipus de vocalia, però des de l'executiu al·leguen que les esperen després dels comicis.

VOTACIONS

La votació es podrà realitzar de manera telemàtica, a la web de cada cambra, des d'aquest divendres i fins al dimarts, i de manera presencial, als col·legis electorals, el dimecres des de les 10.00 fins a les 17.00 hores.

A Barcelona hi haurà un total d'11 col·legis electorals i a la resta de municipis hi haurà un únic col·legi.

Poden votar en aquestes eleccions totes les persones que formin part del cens de cada cambra i que exerceixin activitats comercials, industrials, de serveis i navilieres, a més de tenir el seu domicili dins de la seva respectiva demarcació.

MÉS SEGURETAT

Després de les polèmiques eleccions de 2019 de la Cambra de Barcelona en les quals el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va plantejar la seva nul·litat, la novetat d'aquest any és la introducció d'un sistema de doble autenticació per reforçar la seguretat del procés de votació.

L'autenticació es realitzarà mitjançant un missatge SMS i preveu evitar un ús fraudulent dels certificats electrònics necessaris per votar, ja que no es podrà utilitzar el mateix número de telèfon dues vegades.

La normativa també preveu la prohibició de la delegació del vot, la millora de la regulació del vot en blanc, la prohibició del vot presencial una vegada s'ha votat en remot i la verificació de la plataforma de vot per part de l'auditor i de la pròpia Agència de Ciberseguretat de Catalunya.